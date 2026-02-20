ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケート女子フリーが日本時間の2月20日に行われ、新潟市出身の中井亜美が銅メダルを獲得しました。 SPで首位に立ち、この日最終滑走で登場した新潟市出身の高校2年・中井亜美。冒頭の大技・トリプルアクセルを成功させます。その後、コンビネーションジャンプでミスがあったものの、強化してきた滑りや表現力の高さを見せ、銅メダルを獲得しました。1位：アリサ リウ