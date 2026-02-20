ミラノコルティナ五輪・フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美(17)。女子SPでは自己ベストを更新する滑りで首位に立ち、FSでもトリプルアクセルを決め、初の大舞台で銅メダルに輝いた。今季からシニアで戦う中井の躍進の背景にあったのは、中井の代名詞とも言える「トリプルアクセル」を演技構成から減らすという決断だった。 ■トリプルアクセルを武器に活躍 「この大舞台を楽しまないともっ