俳優の太川陽介が20日までに自身のXを更新。テレビ東京で新たなバス旅企画が始動することを発表した。【動画】新たなバス旅企画を告知し出演者の募集した太川陽介「お知らせです！テレビ東京で新たなバス旅企画が始動！」と伝えた太川。「番組の出演者は...なんと！全国の小学生！バス旅に挑戦してみたい...そこの君！」と訴え、出演者の募集を案内。応募先と必要な記載事項などを記入した。新たな企画「THEバス旅Jr．」は、