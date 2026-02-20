元NHK所属でフリーアナウンサーの住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】52歳とは思えない美貌の住吉美紀アナ小学校はアメリカ、高校はカナダで過ごした住吉は、英語が堪能で世界遺産から生中継をするなど大きなプロジェクトを担当していた。住吉の父は商社に勤めていたが、ある日突然会社を辞め「カナダに移住する」と宣言。父はカナダに家を買い「実家はカナダ」に