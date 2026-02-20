「BLT MONSTER」最新号に豊島心桜がついに登場。グラビア界に革命を起こす「BLT MONSTER Round 7」を3/2(月)に発売決定！ Toi Toi Toi・さくらももが放つ、妖艶な色香。 「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／永峰拓也 格闘家・朝倉未来が発起人を務め、ABEMAとアソビシステムが共同で手掛けるグループ「Toi Toi Toi」から、さくらももが登場。 「B