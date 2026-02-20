◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】初出場の千葉百音（木下グループ）は４位でメダルには届かなかった。ショートプログラム（ＳＰ）４位からの逆転表彰台はならなかったが、夢舞台で存在感を示した。仙台市出身の千葉は、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦さんとかつて、同じリンクで練習。幼い頃