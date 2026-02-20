再びドル高が強まるドル円は１５５円台に再浮上＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ＮＹ時間に入って再びドル高が強まり、ドル円は１５５円台に再浮上した。東京時間に１５５円台を回復していたが、海外時間に入って１５４円台に伸び悩んでいた。この日の米新規失業保険申請件数が米労働市場の底堅さを示したこともドル買戻しに繋がっていたようだ。 前日は、堅調な米経済指標と想定外にタカ派だったＦＯＭＣ議事録