◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)フィギュアスケート・女子フリースケーティング(FS)の最終グループ5番滑走で日本の坂本花織選手が演技しました。2025年に引退を表明し、今回のオリンピックが自身のフィギュアスケート人生の集大成となった坂本選手が涙の銀メダルとなりました。五輪3大会連続出場となる坂本選手はショートプログラムではジャンプをすべて成功