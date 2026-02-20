「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）２２年北京五輪銅メダルＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝がフリーで五輪最後の演技を披露。完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点をマーク。演技後は涙がこぼれた。悲願だった金メダルはならなかったが、北京を超える堂々の銀メダルに輝いた。直前に全米女王リュウ