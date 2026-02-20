春の訪れを告げる菜の花ですが、独特のほろ苦さが苦手な子どもも多いですよね。そこで今回は、苦みを抑えてパクパク食べられるアレンジレシピ8選をご紹介。チーズのコクを活かした洋風から、旨みたっぷりの和え物まで、親子で旬を味わえる人気メニューが勢ぞろいです。【コク旨】菜の花とベーコンのニンニク炒めベーコンの濃厚な旨みとニンニクの香りが、菜の花の個性をほど良くマイルドにしてくれる一品です。ベーコンは弱火でじ