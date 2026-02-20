「放送30周年記念 テレビアニメ『名探偵コナン展』」がきょう20日から東京ドームシティ プリズムホールにて開催される。これに先駆け、プレス内覧会が行われた。オリコンニュースでは、展覧会の内容を一足先にレポートする。【写真多数】貴重な資料や、コナン君や蘭姉ちゃんたちがずらり！まさかの犯人も…？エントランスでは、30周年にちなんで江戸川コナンと30人のキャラクターたちがお出迎え。本展描き下ろしの華やかな衣装