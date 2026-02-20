女子フリー演技する坂本花織＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日の19日、フィギュアスケート女子で坂本花織（25）＝シスメックス＝が銀メダル、中井亜美（17）＝TOKIOインカラミ＝が銅メダルを獲得した。今季限りで引退する坂本は前回の北京五輪3位で、日本勢でこの種目初の2大会連続表彰台。日本選手2人が表彰台に上がるのも女子は初めて。中井はフィギュアの日本勢では最年少メダルで、女子