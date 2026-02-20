◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、坂本花織（シスメックス）が銀メダル、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルに輝いた。千葉百音（20＝木下グループ）もメダルこそ逃したが、堂々の4位となった。観客席では、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）