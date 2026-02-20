和風出汁がじゅわ〜の“クロワッサン”や、“フレンチソース”で食べるスタイル、“赤い”スープなど「進化系おでん」が次々登場しています。【写真を見る】ナゼ？おでん種に「クロワッサン」や「フレンチソースかけ」“進化系”続々【THE TIME,】ハモ出汁×ガーリックトースト東京・新宿にある『ちょいおでん 新宿本店』。ほろほろに煮込んだ「牛タン」や、出汁をたっぷりかけた「コロッケ」など、変わったおでんが楽しめる