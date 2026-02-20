本連載で何度かご報告しておりますが、カメラ断捨離は引き続き継続中です。 何度か書いている愚痴ですけど、人気薄のお古なデジタルカメラ、レンズって、売り時を逃してしまいますと、手放す時には、悪い冗談のような不本意な買取り価格を提示されたりすることがあります。 はい、筆者はもうおじいさんなので仮に不満があっても、店頭でゴネたりはしません。素直に愛機を持ち帰り、窓から静かに夕日を眺めたりしています。