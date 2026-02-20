子どもが体育の授業や部活動中に、思わぬ事故に遭遇する可能性はある。障害が残ることになった場合、自治体や学校を相手取り、損害賠償請求を起こすケースも実際にある。体操部の活動中の事故で首を強打し半身不随になった高1の男子生徒の事例を紹介しよう。※本稿は、山岸久朗『人生のトラブル、相場はいくら？』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。体操部の活動中の事故で首を強打高1の男子生徒は半身不随にもし、お子