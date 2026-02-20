夢と希望にあふれる県内の小中学生や高校生、大学生などのスポーツや文化活動を応援するエブリィホープです。 3月開幕する全国大会に初めて挑む、諫早市の小学生ミニバスケットボールクラブを紹介します。粘り強い守備からリズムをつかむバスケで全国初勝利を目指します。 守備では相手に厳しいプレッシャーをかけ、攻撃では果敢にリングにアタックします。 諫早市の小学生クラブチー