英米法判例や特許関連の情報提供を手掛けるレクシスネクシスがこのほど発表したリポートの「誰が2026年5G特許レースをリードしているか」は、中国企業の華為技術（ファーウェイ）を、5G関連特許の総合ランキングで世界第1位とした。レクシスネクシスは2023年から現在までに同種のリポートを3回発表しているが、いずれもファーウェイを総合ランキングの世界第1位とした。リポートは総合ランキングの第1位から第10位までを、それぞれ