日本リーグは前年から秋開幕に移行。87〜88年シーズンは登録上もオフトが監督となり、私は総監督になった。肩書は変わったが仕事の内容は同じ。若手が成長してチーム力は上がったと思ったが、12チーム中11位で2度目の2部降格。オフトは「チームの基礎はつくれた。いい仕事ができた」と責任を取って退任した。88〜89年シーズンは、再び私が監督になり、コーチに英国からビル・フォルケスを招へいした。日本サッカー協会の国際委