◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日フィギュアスケート女子フリー（2026年2月19日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日の19日、フィギュアスケート女子で日本は坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得。日本選手団のメダル獲得数は1大会最多記録をさらに更新する24個となり、日本の冬季五輪通算100個目の記念すべきメダルとなった。冬季五