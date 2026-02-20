ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルは日本時間20日早朝、フリーが行われ、坂本花織が銀メダル、17歳の中井亜美が銅メダルを獲得した。金メダルはアメリカ・アリサ・リウがフリーで完璧な演技を見せてＳＰ3位から逆転した。おととい行われたのショートプログラムでは、初出場で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ17）が、冒頭で大技の「トリプルアクセル」を見事に決めるなど完璧な演技を見せ、自己ベストとな