◇欧州リーグ決勝Tプレーオフ第1戦セルティック1ー4シュツットガルト（2026年2月19日スコットランド・グラスゴー）サッカーの欧州リーグ（EL）は決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第1戦が19日に各地で行われ、FW前田大然とMF旗手怜央が所属するセルティック（スコットランド）が本拠でシュツットガルト（ドイツ）に1ー4と敗戦。前田は先発出場するも得点に絡めず後半17分に途中交代。旗手は後半17分から途中出場した