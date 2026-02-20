ブラジル・リオのカーニバルにルラ大統領を模した巨大な山車が登場した。制作したチームは大統領の半生をたたえるパフォーマンスを披露。10月に大統領選挙を控え、野党からは「事前の選挙活動に当たるのではないか」と批判の声が上がっているという。ひときわ目を引く人型ロボットのような山車世界的に知られる、ブラジル・リオデジャネイロのカーニバル。その真夏の祭典が、現地で物議を醸す事態となっている。色鮮やかな衣装を身