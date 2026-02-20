声優の大塚明夫が、フジテレビ系ドラマ『東京P.D.警視庁広報２係』』(毎週火曜21:00〜※放送終了後、FODでseason2独占配信)に出演する。大塚明夫大塚が演じるのは、刑務所に服役している受刑者の大沼保。大沼は、22年前に政和党幹事長を務めていた清原崇が爆殺未遂に巻き込まれた未解決事件について知っていることがあると今になって名乗り出る。それは清原が当時住んでいた自宅マンションの前で、何者かが仕掛けた爆弾が爆発し