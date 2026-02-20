日本代表の中井亜美、坂本花織、千葉百音の表彰台独占も期待されるフィギュアスケート女子シングルフリーが日本時間の20日早朝行われた。SP4位の千葉百音のフリー演技は143.88で、トータル217.88と自己ベストを更新し、その時点のトップに立ち、残る3人の演技を待つ。続いてSP3位のアメリカのアリサ・リウは会場を沸かせる演技でフリー演技が150.20、トータル226.79と自己ベストを更新して千葉のスコアを抜いた。最後のオリンピッ