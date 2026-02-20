NHK Eテレの教育番組『おかあさんといっしょ』の取材会が18日、東京・渋谷の同局で行われ、第13代体操のお兄さんを務めている佐久本和夢が、初代体操のお姉さん・秋元杏月と登場した。左から秋元杏月、佐久本和夢○初代体操のお姉さん・秋元杏月は「すごく安心な存在」取材会では、秋元が3月28日の放送をもって7年間務めた体操のお姉さんを卒業することが発表された。2023年4月から第13代体操のお兄さんを務めている佐久本は継続す