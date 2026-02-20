3年ぶりに“周”として戻ってきたACEesの作間龍斗は、続編決定を「故郷に帰る感覚」と表現するが、撮影初日は、いきなり門脇麦演じるいち日とのキスシーン――20日からWOWOWでスタートするドラマ『ながたんと青と-いちかの料理帖-2』(毎週金曜23:00〜 ※全10話、※第1話無料放送・配信)の完成報告会が19日、都内で行われ、作間と子役の眞野陸が出席した。作間龍斗本作は、磯谷友紀氏の同名漫画を原作に、戦後間もない京都を舞台に