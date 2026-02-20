パワーカップルを中心に普及しているペアローンにおいて、関係解消時のトラブルが後を絶ちません。どちらか一方が住み続けたいと思っても、単独での借り換えが困難なケースも多いのです。金利が上昇し、住宅価格が高止まりする2026年の環境下で、もしものときに「家をどう分けるか」という出口戦略を解説します。※画像はイメージどのくらい普及している？ ぺアローンの基本的な仕組みまず、ぺアローンの基本的な仕組み、普及度合