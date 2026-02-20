ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で140.45点をマーク。合計219.16点とし、銅メダルを獲得した。極度の重圧がかかる最終滑走で、17歳の中井が懸命に舞った。「最後の最後まで楽しむ気持ちで挑めたらいい」。瑞々しい感情を夢のリンクにぶつけた。冒頭にトリプルアクセル（3回転半）に成功。続く3回