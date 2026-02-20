山田孝之が「単発で終わらせるつもりはありません」と語り、次世代スター発掘への本気度をにじませた。19日、都内で行われた『Lemino コンテンツ発表会2026「Lemino NEXT STAGE」』で、長編映画につながる俳優オーディション企画の手応えを明かし、「応募がかなり多い」「これから事務所の方がドバっと来る」と熱量を語った。4年目を迎えるLeminoは「ドラマ」を重点カテゴリーに位置づけ、オリジナル作品や話題作を続々と展開。こ