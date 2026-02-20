太田幸司氏は甲子園で「コーちゃんフィーバー」で大注目常に注目を浴び続けた。元近鉄の太田幸司氏（野球評論家）は青森県立三沢高時代に甘いマスクの快速球右腕として人気大爆発。1969年夏の甲子園決勝・松山商戦での延長18回0-0引き分け大熱投で「コーちゃんフィーバー」はさらに過熱した。“決勝2試合目”に2-4で敗れて準優勝に終わった以降も全日本高校選抜でのブラジル遠征、長崎国体と投げ続けると、ともに騒がれたのは進