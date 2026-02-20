「僕は新人を4回やりました」――ディーン・フジオカは、自身の異色のキャリアをそう振り返った。19日、都内で開催された『Lemino コンテンツ発表会2026「Lemino NEXT STAGE」』に登場し、挑戦を繰り返してきた経験をもとに、夢を追う若者たちへ「変化を楽しんでほしい」とメッセージを送った。ディーン・フジオカLeminoでは、今月から音楽ジャンルをさらに拡充。藤井フミヤ、DREAMS COME TRUE、MISIA、BABYMETALといった日本を代