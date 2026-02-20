3度目のライブBPは中前打、空振り三振ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、アリゾナ州グレンデールで今季3度目の実戦形式の打撃練習「ライブBP」に臨んだ。2打席に立ち、安打性1本だった。2024年に11勝を挙げた右腕ストーンとの対戦。初球のスライダーに詰まらせられたが、パワーで打ち返して中前へ落とした。ライブBPは“2試合連続安打”。救援左腕べシアと対戦した第2打席はフルカウントから空振り三振。べシア