「あんなべっぴんさんを抱けるとは」〈タイで過剰にお礼を言ったのは、御大の攻めで女の子がビクビクしてくれたのが嬉しかったからで……〉ＬＩＮＥのトーク履歴から、「御大」のご満悦ぶりが目に浮かぶようである--。東京大学大学院医学系研究科の元教授・佐藤伸一容疑者（62）が１月24日、警視庁に収賄容疑で逮捕され、2月13日に起訴された。大麻成分の効能に関する共同研究で便宜を図る見返りに、研究相手の一般社団法人・日本