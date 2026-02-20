タレント・モデルの山崎あみ(29)が17日、自身のSNSを更新し、「認証テクニカルアナリスト（CMTA®）」の資格を取得したことを報告した。 【写真】認定証よりもぴったり衣装が気になっちゃう！ 「認証テクニカルアナリスト」はNPO法人「日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）」が認定する、株式や為替のチャート分析・技術的分析の専門知識を証明する民間資格。山崎は1次試験に合格し「CMTA」の資格を取得した。