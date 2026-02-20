タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校の卒業公演「第112期生文化祭」（20～22日）の通し舞台稽古が19日、兵庫・宝塚バウホールで行われた。 【写真】肩で息をしながらあいさつをする國宗美花さん 112期の本科・113期の予科生が出演。3月に卒業する本科生が2年間の成果を披露した。第1部では紋付き緑の袴という正装で「清く正しく美しく」を舞い踊った。また男役志望の槌谷渚さんと石川千乃さんがクラシックを