◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得。２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の１９歳を塗り替え、１７歳１０か月でのフィギュアスケート日本女子最年少メダリストとなった。今季シニア