３児の母で歌手の鈴木亜美がオトナの私服ショットを披露した。２０日までに更新したインスタグラムで「お仕事行ってきます＃あみーゴ＃鈴木亜美＃あみーゴ私服＃３児ママ」とつづって、黒の肩を出したゆったりニットに黒のパンツのワントーンコーデをアップした。この投稿には「黒めっちゃ似合う」「変わらずカワイイ」「笑顔にキュン死」「美しすぎっす」「お仕事頑張ってください」などの声が寄せられている。