きょう20日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：27〜※関西ローカル）では、タレントのDAIGOが今週の「特命局長」を務める。【動画】まさかの俳優が登場…滑舌が悪い66歳新米俳優を調査同局『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』のMCでもおなじみのDAIGO。スーツ姿にトレードマークである指ぬきグローブといういで立ちで現れると、黄色い歓声に迎えられたDAIGOをスタジオは黄色い歓声で迎える。番組冒頭