記者団と話すトランプ米大統領＝19日、大統領専用機上（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、イランとの核協議について「最大でも10〜15日あれば十分だろう」と述べた。有意義な合意を結ぶ必要があるとした上で「そうでなければ悪いことが起きる」と指摘。改めて軍事行動の可能性を示唆し、イランに圧力をかけた。大統領専用機内とワシントンでの国際会合でそれぞれ語った。米政権はスイスで17日に開いたイラ