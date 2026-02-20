偽造の身分証明カードを使って米軍施設に侵入したとして、神奈川県警は１９日、東京都港区の会社員の男（４５）を日米地位協定の実施に伴う刑事特別法違反の疑いで逮捕した。発表によると、男は昨年１０月２３日、米軍人と偽った身分証明カードを使用し、米海軍横須賀基地に不法に侵入した疑い。調べに対し、「やってはいけないと分かっていた。米軍にあこがれがあった」などと容疑を認めているという。県警によると、男は大