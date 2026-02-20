来月行われるミラノ・コルティナパラリンピックにロシアとベラルーシの選手あわせて10人が国を代表する形で出場が認められたことについて、イタリア政府は「反対する意向」を表明し、考え直すよう求めました。IPC＝国際パラリンピック委員会は、来月行われるミラノ・コルティナパラリンピックで、ロシア選手6人とベラルーシ選手4人について、国を代表する形での出場を認めました。これを受け、イタリア政府は18日、声明で「断固と