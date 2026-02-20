シャンプーを嫌がっていたワンコですが、お風呂場に強制連行した瞬間に抵抗を諦めたようで…？シャンプー中のお利口さんな様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で20万3000回再生を突破。「めっちゃ良い子」「諦めの早さｗ」といった声が寄せられています。 【動画：シャンプーが大嫌いで隠れる犬→お風呂場に『強制連行』した結果…『全て受け入れる光景』】 シャンプーが嫌で隠れるワンコ YouTubeチ