怪我から復帰し、レアル・マドリードの右サイドバックとして14日のラ・リーガ第24節レアル・ソシエダ戦、続くチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグのベンフィカ戦で先発出場を果たしたDFトレント・アレクサンダー・アーノルド。ソシエダ戦では得意のロングボールからアシストも記録していて、これを称賛する声もあった。アーノルドの高精度な右足が炸裂する時を待ち望んでいたレアルサポーターは多かったはず