2026W杯で優勝候補の一角に挙げられるイングランド代表では、絶対的エースのハリー・ケインが最前線に構えている。では、ケインに次ぐ2番手FWとして誰をW杯に連れていくべきだろうか。ケインの負担を軽減する2番手FWも重要な存在だが、まだ明確な答えは出ていない。候補者は数名いるが、飛び抜けた存在がいないのだ。ニューカッスルやトッテナムで活躍し、イングランド代表でもプレイしたレス・ファーディナンド氏は国内のプレミア