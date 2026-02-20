18日にプレミアリーグで最下位のウォルバーハンプトンと対戦した首位アーセナルは、終盤に同点ゴールを許して2-2で引き分けてしまった。1試合消化が少ない2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は5となり、優勝へプレッシャーがかかる状況だ。まだ首位に立っているアーセナルが優位とはいえ、今回のウォルバーハンプトン戦、さらに1-1で引き分けた前節ブレントフォード戦と、嫌なゲームが2試合続いてしまった。嫌な流れとなってい