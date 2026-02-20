ACEes作間龍斗（23）が19日、都内で連続ドラマW−30「ながたんと青と−いちかの料理帖−2」完成報告会に出席した。門脇麦（33）主演の同作は、女性料理人・いち日（門脇）が政略結婚した15歳年下の周（作間）と実家の料亭再建を目指すグルメラブストーリー。門脇不在の中、撮影を振り返った作間は「初日がキスシーンだったんです」と告白。「シーズン2だし、スタッフさんも『2人ならいけるでしょ』みたいな感じで。緊張しましたね