歌手の倉木麻衣（43）が19日、都内で「放送30周年記念TVアニメ名探偵コナン展」開催記念セレモニーに出席した。00年からタイアップが続き、17年には「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング再多数」でギネス世界記録に認定。現在までに28曲が起用され、「大好きなコナンのテーマを担当させてもらえるだけでも奇跡。ギネスって…びっ倉木ですね」と笑いを誘った。