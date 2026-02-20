山本美月（34）が19日、都内で行われた「Lemino」コンテンツ発表会に出席、ドラマ「罪と恋」（26年秋配信予定）に主演することが発表された。夫の瀬戸康史（37）との間に23年に生まれた第1子の子育て真っ最中の上、キャリア初の裁判官役で「子育てもある中でできるかな？と不安も大きかった」が「私の生活に寄り添う形で撮影環境を考えてくださることに感銘を受け挑んでみようと思いました」と明かした。ディーン・フジオカ（45