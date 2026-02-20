お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が19日、大阪市の大阪文化服装学院で映画「ウィキッド永遠の約束」（3月6日全国公開）公開記念ファッションショーイベントに登壇した。同学院の大黒翼さんがデザインしたパーカーに身を包んでランウェーを闊歩（かっぽ）したゆりやんは「緊張しました。学生さんが作られた華やかな衣装に感動して…」と涙ぐむをふりをしながら、お約束の変顔を決めていた。